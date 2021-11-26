أسعار الفول البلدي والمستورد اليوم الجمعة لدى تجار الجملة

واصلت أسعار الفول اليوم الجمعة 26-11-2021، استقرارها، لدى تجار الجملة في السوق المحلي المصري، بختام الأسبوع، إذ ظل سعر الفول البلدي «رفيع الحبة» محافظاً على ثباته ليسجل نحو 14 ألف و500 جنيه في الطن.

أسعار الفول اليوم

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجلت أسعار الفول البلدي «رفيع الحبة» ثباتاً بالسوق المحلي، إذ استقر سعر الطن اليوم عند 14.500 جنيه.

وشهدت أسعار الفول البلدي «عريض الحبة»، استقراراً عند 11.500 جنيه للطن، وسجلت أسعار الفول الأسترالي، أيضاً استقراراً حيث ثبت عند 8.900 جنيه للطن.



في حين سجل سعر الفول الليتواني لدى التجار، بلغ نحو 8.400 جنيه للطن.



وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، قد أكد في تصريحات سابقة له، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة غذائية استراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول، ويوجد مخزون يصل لـ10 شهور.

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الفول البلدي ارتفعت بنحو 2500 جنيه للطن خلال 15 يوم، نتيجة تراجع المحصول وزيادة الطلب مع الموسم الدراسي والجامعات.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفول من 11.5 إلى 13.5 ألف جنيه للطن جملة، إلى 14 و 16 ألف جنيه للطن جملة حاليا ، ليصل للمستهلك بنحو 20 و24 جنيه للكيلو.

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ونوه العطار إلى أن أسعار الفول المستورد مستقرة حاليا بعد الارتفاع التي لحق بها مؤخرا بنسبة 20% نتيجة ارتفاع أسعار الشحن، منوها أن زيادة أسعار الشحن أثرت بشكل كبير على كافة أسعار السلع المستوردة ولكن بشكل خاص السلع ذات السعر المنخفض مثل الفول، حيث تسبب ارتفاع أسعار الشحن في تراجع الكميات المستوردة بشكل ملحوظ، ولكن اضطر التجار إلى الاستيراد مرة أخرى بأسعار شحن مرتفعة لمنع حدوث أزمات في السوق المحلية.

وأوضح العطار أن سعر طن الفول المستورد بلغ حاليا 9000 إلى 10500 جنيه للطن، ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 14 و18 جنيه للمستورد، منوها أنه يتم استيراد نحو 85% من استهلاكنا من الفول من 5 دول منهم تايوان واستراليا وكندا.