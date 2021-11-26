حبس «مستريحة الدواجن» لاتهامها بالاستيلاء على 3.8 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، حبس مستريحة جديدة بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاستيلاء على 3.8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح.

البداية كانت بتلقى الإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من 6 مواطنين بمحافظة القاهرة، بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لإستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

وأسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام (حاصلة على بكالوريوس - مقيمة بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطًا احتياليًا على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصري) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتبين قيام المتهمة المذكورة بترك محل إقامتها المشار إليه والتنقل بين العديد من محال الإقامة المُختلفة خشية ضبطها، وترددها خلال الفترة الأخيرة على منطقة البساتين بالقاهرة لمُقابلة بعض ضحاياها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة، وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.