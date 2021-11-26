الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معدل جرائم القتل بكندا العام الماضي عند أعلى مستوى فى 15 عاما

جرائم القتل بكندا
جرائم القتل بكندا

قالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل جرائم القتل في كندا ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 2005، متأثر بالضغوط المجتمعية الناجمة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا.

 

وأبلغت الشرطة الكندية عن 743 جريمة قتل في عام 2020، ارتفاعا من 687 في 2019. وارتفع معدل القتل إلى 1.95 لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل في 15 عاما، من 1.83 لكل 100 ألف عام 2019.

 

وانخفض المعدل تدريجيا منذ ذروته الأخيرة في عام 1991 عندما بلغ 2.69 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان.

 

وقتل جابرييل وورتمان 13 شخصا في نوفاسكوشيا ليل 18 أبريل 2020، وتسعة آخرين في اليوم التالي قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

 

ووقعت 15 جريمة قتل مرتبطة بالأسلحة النارية في كندا العام الماضي مقارنة بعام 2019، وانخفضت جرائم القتل المرتبطة بالعصابات عشرة بالمئة في الفترة نفسها.

على مستوى عمل الماضي جرائم القتل عمليات الإغلاق لعام الماضي اعلى مستوى عمليات ماضي إغلاق كندا الاغلاق العام الماضي

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وائل لطفي

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