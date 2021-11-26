الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو وهبة: فخور بالمشاركة فى الحدث الأسطورى «طريق الكباش»

عمرو وهبة
عمرو وهبة

أعرب النجم الشاب عمرو وهبة، عن سعادته البالغة، لمشاركته في الفيلم الوثائقى «الاقصر - السر»، الذي عرض خلال حفل افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أنه شرف عظيم مشاركته في هذا الحدث الأضخم، أمام العالم.

عمرو وهبة مع المخرج تامر محسن

وأضاف «وهبة»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»:"فخور جدًا بالملحمة الأسطورية التي تم تقديمها، ومشاركتي ولو بجزء بسيط في الفيلم بقيادة المخرج تامر محسن، الذي أكن له كل الاحترام والتقدير"، مشيرًا أن كواليس التحضيرات كانت أكثر من رائعة، وتمكن من الحصول على معلومات تاريخية وحضارية هامة، مضيفًا: "الحمد لله، إحنا المصريين أبهرنا العالم بافتتاح طريق الكباش".

 وأشار إلى أن الحضارة المصرية ستظل طوال التاريخ مبهرة وملهمة لكل العالم، وأن الافتتاحات الأثرية الأخيرة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساهم بقوة في الترويج للمعالم السياحة، وسبق هذا الحدث العظيم موكب نقل المومياوات الملكية الذي حظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة الدولية، وكان له دور كبير في ازدهار حضارتنا، وكذلك كافة المجالات نعى تمامًا أنها تخطو بثبات نحو مزيد من التقدم والرقي والازدهار.

عمرو وهبة في كواليس الفيلم 

تفاصيل فيلم «الأقصر - السر»

يناقش الفيلم آثار مدينة الأقصر مثل وادي الملوك، حيث دفن العديد من ملوك مصر القديمة والمعابد مثل معبد هابو ز الكرنك، و الأقصر، و موت، و مسجد أبي الحجاج الأقصري.

وبدايته لرجل يرتدي جلباب صعيدي وهو يحمل مرأه يعكس ضوئها على باب متحف الكرنك، وتدخل إضاءة الشمس داخل المعبد التي تقوم بإضاءة النقوش الأثرية داخل المعبد؛ لتبدأ ملامح طريق الكباش تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتكرّ بعدها سلسلة الاكتشفات التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة، يقدمها أحد أبطال الفيلم.

وقد شارك في الفيلم نخبة كبيرة من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، و آدم الشرقاوي، وهو من إخراج تامر محسن.

عمرو وهبة
النجم الشاب عمرو وهبة الفنان عمرو وهبة عمرو وهبة يشارك في فيلم الأقصر السر عمرو وهبة في افتتاحية طريق الكباش عمرو وهبة وتامر محسن

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وائل لطفي

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