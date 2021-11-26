نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر اليورو اليوم، حيث ارتفع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 26 /11/ 2021، تزامنًا مع موجة الارتفاعات التى تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الجمعة 26-11-2021



وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17.514 جنيه و 17.516 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.6744جنيه لـ 17.697 جنيه ، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.5480جنيه لـ 17.5843 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.6638 جنيه لـ 17.6985، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.5059 جنيه لـ 17.5168 جنيه، فى حين تراجع سعر البيع من17.7154 جنيه لـ 17.6744 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع أيضًا سعر الشراء من 17.5111 جنيه لـ 17.5168 جنيه بينما تراجع سعر البيع من 17.7153 جنيه لـ 17.6744 جنيه.



وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري ارتفاع من 17.4965 جنيه لـ 17.5168 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع من 17.7154 جنيه لـ 17.676 جنيه، وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.5168 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.676 جنيه للبيع.



وتراجع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.738 جنيه لـ 17.514 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 17.768 جنيه لـ 17.697 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.5392 جنيه للشراء، 17.6953 جنيه للبيع.



يذكر أن البنك المركزى الأوروبى يستعد لتنفيذ خطة حذرة فى مواجهة ارتفاعات التضخم فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة، خوفًا من تداعيات تشديد السياسة النقدية على فرص نمو اقتصاديات المنطقة وإضافة أعباء على الطلب، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا بدول العالم ما دفع بعض الدول إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق.