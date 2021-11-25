صندوق الاستثمار الروسى: لقاح «سبوتنيك V» أكثر فعالية ضد كورونا فى المجر

أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، اليوم الخميس، أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر فعالية تصل نسبتها إلى 85.7٪ ضد الإصابة بفيروس "كورونا" و 98٪ في منع الوفاة المرتبطة بالفيروس، وفقًا لدراسة مستقلة أُجريت في المجر.

وذكر الصندوق - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الدراسة أظهرت رصدية مستقلة وفريدة من نوعها على مستوى الدولة في المجر، حيث رصدت تقدير فعالية خمسة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" وأثبتت أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي هو الأعلى فعالية بنسبة 98٪ في منع الوفيات المرتبطة بكورونا و85.7٪ في الحماية من الإصابة بالفيروس، إلى جانب لقاح "موديرنا".

وأُجريت الدراسة على أساس تحليل البيانات الواردة بعد التطعيم بجرعتين من لقاحات"سبوتنيك V" و "موديرنا" و "سينوفارم" و"فايزر-بيونتيك" و"أسترازينيكا" خلال الفترة ما بين 10 و 22 يونيو 2021.

وعلى صعيد آخر.. قال مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، اليوم الخميس، إنه جرى طرح 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، و15 مليونا من "سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني في روسيا.

وأوضح جينتسبورج - وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية - أن روسيا بدأت في 5 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه في التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا 66 مليونا و400 ألف و393 شخصاً، ومن تلقوا اللقاح بشكل كامل 58 مليونا 713 ألفا و240 شخصاً.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن قبل ثلاثة أيام، خلال لقاء مع أحد قادة مركز "جاماليا" العلمي الطبي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا، عن تلقيه الجرعة المعززة للقاح "سبوتنيك لايت"، وهي النسخة الأحادية المخففة من "سبوتنيك V".