قد تصيبك بالسرطان.. أبرز المعلومات عن «الثآليل» الجلدية وعلاجها

عندما يصاب جلدك بأحد الفيروسات العديدة لعائلة فيروس الورم الحليمي البشري، المعروف علميا باسم "HPV" إذ تنمو خلايا إضافية، مما يجعل الطبقة الخارجية من الجلد سميكة وقاسية ويتسبب في وجود طبقة جلد إضافية أشبه بالقشور، ويصيب هذا الفيروس يديد أو قدميك، ويعتمد نوع هذه الثآليل علي مكانها وشكلها، ونعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص الثآليل أو الورم الحليمي البشري وطرق الوقاية منه.

- ما هي الثآليل؟

الثآليل هو مرض جلدي، عبارة عن نتوءات خشنة غير سرطانية (حميدة) تتشكل على الجلد، تدخل عبر جرح أو قطع في الجلد ويسبب العدوى، وفقا لموقع "medical news"

- أبرز المعرضون لخطر الثآليل



الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالثآليل لأنهم يعانون من الكثير من الجروح، والأشخاص المصابون بأمراض المناعة الذاتية أو ضعف جهاز المناعة مثل كبار السن، أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب للثآليل.

- ما هي أنواع الثآليل؟

تختلف أنواع الثآليل اعتمادًا على الجزء المصاب من الجسم، وتشمل الأنواع:

- اليدين: تسمى بالثآليل الشائعة لأنها النوع الأكثر شيوعًا.

- الوجه: تصيب الثآليل المسطحة الوجه والجبهة.

- القدم: تظهر الثآليل الأخمصية على باطن القدمين، وتبدو هذه الثآليل مثل النسيج مع نقاط سوداء صغيرة في المنتصف، غالبًا ما تكون مؤلمة وتتشكل في مجموعات.

- الأعضاء التناسلية: الثآليل التي تتكون على القضيب أو المهبل أو المستقيم تسمى الثآليل التناسلية، وهي نوع من العدوى المنقولة جنسياً حول الأظافر وتحت اللسان، وتتشكل هذه الثآليل تحت أو حول أظافر اليدين والقدمين.



- أسباب الثآليل وعدواها



- الاتصال المباشر مع مريض الثآليل.

- لمس شيء ملوث بالفيروس، مثل المناشف ومقابض الأبواب وأرضيات الاستحمام.

- الجماع الجنسي (الثآليل التناسلية).

- قضم الأظافر وقطف الجلد الميت.

- الحلاقة بأدوات ملوثة.

- طرق العلاج

- إزالة الثآليل في المنزل: تحتوي أدوية إزالة الثآليل المتاحة دون وصفة طبية على حمض الساليسيليك، وهذه المادة الكيميائية تذيب الثآليل طبقة واحدة في كل مرة.

- التجميد: هناك إجراء يسمى العلاج بالتبريد، يستخدم الطبيب فيه النيتروجين السائل لتجميد الثآليل .



- العلاج المناعي: بالنسبة للثآليل المستعصية التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية ، فإن العلاج المناعي يساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروس، وتتضمن هذه العملية مادة كيميائية موضعية ، مثل ثنائي الفينيل الذي يسبب رد فعل تحسسي خفيف يجعل البثور تختفي.

- العلاج بالليزر: يستخدم طبيبك ضوء الليزر لتسخين الأوعية الدموية الدقيقة داخل الثآليل وتدميرها، وهذه العملية تقطع إمداد الدم وتقتل الثآليل .

- العلاج الموضعي: حيث يقوم طبيبك بوضع خليط سائل يحتوي على مادة الكانثاريدين الكيميائية، وتتكون نفطة تحت الثآليل وتقطع إمدادها بالدم، و يجب أن تعود إلى عيادة طبيبك في غضون أسبوع تقريبًا لإزالة الثآليل الميت.



- المضاعفات



تزول معظم الثآليل دون أي مشاكل كبيرة، وتسبب الثآليل أحيانًا مشاكل مثل:

- السرطان

ترتبط العديد من أنواع السرطان المختلفة مثل سرطان الشرج، و سرطان عنق الرحم، و الحلق (البلعوم)، و يمكن تقليل خطر الإصابة بالثآليل التناسلية عن طريق الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري .



- التشوه

قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بمجموعات من الثآليل على اليدين والوجه والجسم.



- الألم:

معظم الثآليل لا تؤذي و لكن الثآليل الأخمصية يمكن أن تنمو إلى الداخل حتى تصل إلى القدم وتكون مؤلمة عند المشي عليها، وقد تشعر كما لو أن هناك حصاة تحت الجلد.



- نصائح لمنع الإصابة



لا توجد طريقة للوقاية من الثآليل، ولكن يمكنك تقليل خطر إصابتك بالفيروس أو منع انتشار الثآليل من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تجنب الحلاقة فوق أماكن الثآليل .

- تخلص من عادة قضم أظافرك أو قضم الجلد الزائد.

- لا تشارك المناشف أو الملابس أو شفرات الحلاقة أو الأشياء الشخصية الأخرى.

- لا تلمس ثؤلول شخص آخر.

- احصل على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، واستخدم الواقي الذكري لمنع الثآليل التناسلية.

- حافظ على قدميك جافة لمنع انتشار الثآليل الأخمصية.

- ارتدِ حذاء عند استخدام غرفة خلع الملابس العامة، أو منطقة حمام السباحة أو الاستحمام.



