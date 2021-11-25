انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لـ«مانحي الأمل العالمية» لدعم مرضى السرطان

تنطلق، السبت المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لدعم مرضي السرطان وكل من يعاني من تجربه تحتاج إلي دعم نفسي تحت شعار " شرارة أمل يمكن أن تُغير كل شيء"؛ لإعلان نتائج وقصص نجاح أول مبادرة من نوعها على مستوي العالم وهي مبادرة "مانحي الأمل العالمية" Hope Givers ، والتي أسسها البطل الرياضي أنور الكموني، بطل مصر في التنس وقاهر مرض السرطان.

وتهدف الحملة إلي بث روح التفاؤل وعدم اليأس أو الاستسلام لأي مرض والثقة في قدرة أي مريض على تحدي أي صعاب بشرط أن يؤمن بقدرته علي تحقيق هدفه، تحت رعاية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

ويعد هذا المؤتمر هو الدورة الأولي والنواة لسلسلة من الدورات القادمة بعد نجاح الحملة على مستوي العالم وتفاعل العديد من المؤسسات العالمية لدعم هذه الحملة لأهمية أهدافها في الدعم النفسي للمرضي.

تأتي حملة "مانحي الأمل العالمية" نتاج قصة أمل وإصرار حقيقة مر بها أنور الكموني صاحب التجربة الفريدة من نوعها كونه أول رياضي في العالم يتعرض لفشل في النخاع العظمى وهو أخطر من مرض السرطان، ورغم ذلك تحدى كل الصعاب وقهر كل الظروف وعاد مرة أخرى بعد صراع مع الموت لممارسة الرياضة بشكل احترافي، ودخل تصنيف دولى فى الخارج مما يعتبر شبه مستحيل، وقرر أن تكون رسالته لكل المرضى في العالم أنه لايوجد مستحيل، وقد اصدرت عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، السيرة الملهمة للبطل الرياضي أنور الكموني في كتاب تحت عنوان "مباراة على ملعب الموت".

وينظم المؤتمر فريق عمل حملة "مانحي الأمل" والتي ستنطلق يوم السبت من مصر لـ 14 دولة حول العالم وتستهدف الحملة أكثر من 2 مليون شخص، وقد بدأت فكرة المبادرة في العاصمة السويسرية جنيف بأحتفالية كبري، وللحملة سفراء في العديد من الدول علي رأسها مصر، كندا، إيطاليا، سويسرا، النمسا، فرنسا، اليابان، المكسيك، الهند، عمان، الكويت، تونس، ولبنان.

وستلقي كلمة الختام الشيخة عزة جابر العلي الصباح، رئيس جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان والرئيس الشرفي لحملة مانحي الأمل العالمية، وستنطلق فعاليات المؤتمر بحضور حرم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية - سعاد الرميح، والدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار المصرية السابق، والفنانة ندي بسيوني، الممثل الشاب عمرو وهبه، والدكتور حسام كامل، الرئيس الأسبق لـ جامعة القاهرة وأستاذ أمراض الدم بقسم طب الأورام بكلية الطب ووكيل المعهد القومي للأورام الأسبق، والدكتور ياسر أيوب، الصحفي بجريدة الأهرام ومتخصص في مجال الرياض، ومي عبد العزيز، رئيس الاتحاد الألعاب البارالمبية ورئيس اوركسترا النور والأمل، ونخبة من الشخصيات الرياضية والفنية الداعمة للحملة، ومجموعة من الأبطال قاهري مرض السرطان، وسينتهي المؤتمر بتكريم وتسليم دروع لجميع المتطوعين لدعم حملة "مانحي الأمل العالمية".