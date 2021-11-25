رابط تسجيل المعلمين في المراقبة على امتحانات وزارة التربية والتعليم

رابط تسجيل المعلمين في المراقبة على الامتحانات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل وموعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة وموعد امتحانات صفوف النقل.

رابط تسجيل المعلمين في المراقبة على الامتحانات

يستطيع المدرسين الراغبين في الاشتراك في أعمال المراقبة على الامتحانات سواء لطلاب الثانوية العامة أو صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي تسجيل بياناتهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة قبل انطلاق العام الدراسي الحالي (2021-2022) حيث تجرى الامتحانات داخل لجان مدرسية وورقة امتحانية وفقا للضوابط المتعارف عليها لإجراء الامتحانات والورقة الامتحانية والأسئلة الموضوعة التي تقيس مستوى الطالب الدراسي ومدى فهمه للمناهج التعليمية التي خضع لدراستها خلال العام لجميع المواد الدراسية.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021- 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة العام الدراسي الحالي الزمنية والتي تحدد موعد انطلاق الامتحانات طلاب الثانوية العامة والتي تبدأ يوم السبت الموافق 11 يوليو المقبل وسط إجراءات احترازية صارمة وفقا للخطة الوقائية التي يعكف عليها المسؤولين في الوزارة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل اللجان الامتحانية من تقليل أعداد الطلاب وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم الأيادي قبل الدخول وإلزام الطلاب بالحصول على لقاح كورونا وتقديم الشهادات الطبية التي تثبت ذلك قبل دخول الامتحانات بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي داخل اللجان و توزيع اللجان داخل المدرسة بالكامل لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وفقا للإجراءات الاحترازية.

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موعد امتحانات صفوف النقل 2022

يحرز رابط تسجيل المعلمين في المراقبة على الامتحانات ومواعيد الامتحانات نسب مشاهدة عالية يوميا عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2022 وتستمر لمدة 3 أسابيع أيضا.