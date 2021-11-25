بعد تصدرهما «تريند» جوجل.. تفاصيل الحرب الكلامية بين تامر عبد المنعم وحمو بيكا

تصدر كل من الفنان تامر عبد المنعم، ومطرب المهرجانات حمو بيكا “تريند” جوجل على خلفية المشاجرات التى حدثت بينهما خلال الساعات الماضية.

بدأت المعركة عندما بث حمو بيكا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قال خلاله:«لقيت ندوة كبيرة معمولة والدنيا مقلوبة علينا، فيها ممثلين وواحد اسمه تامر عبد المنعم ويقولك أنا مش هتكلم غير لما الناس تنزل من على المسرح.. المكان اللي عامل عليه الندوة ده اسمه المنصة، متقولش مسرح أنت مش واقف تغني، الناس كلها بتتكلم باسم مصر، وأنا بحمل هوية مصرية وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي»

وسرعان ما رد تامر عبد المنعم عليه من خلال منشور له على فيس بوك وكتب عبر حسابه : "السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش.. أنا ما هاجمتكش أساسًا، كل الموضوع إني استضفت النجم الكبير هاني شاكر في صالون ثقافي حول إشكالية حرية الإبداع والمنع، وبالمناسبة قال فيه حمو يذاكر كويس ويدخل الإمتحان وربنا معاه يعني ما منعكش".

وأضاف: "أما بالنسبة لوطنيتك اللي اقحمتها في الموضوع.. أحب أقولك أنا لم أشكك فيها، وبالمناسبة وجودك أنت وفرقتك في احتفالات أكتوبر مش دليل عشان تستند عليه، شكرا.. نسيت أقول لك شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرأ لك".

وبعدها شن مطرب المهرجانات هجوما حادا، ضد عبد المنعم، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك:« الحمد لله انا مش مستني حد زيك يقولي اقري او مقراش .. انا معايا اخواتي هما عيني وضهري .. انا بقي اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه»

وأضاف :«يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي ييدك دور تمثله ولا حاجة .. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطه وقرارت وحقي هاخده».