الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قصر السينما يسخر من حمو بيكا فى وجود هانى شاكر

قصر السينما
قصر السينما

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الندوة التكريمية للفنان هاني شاكر بقصر ثقافة السينما، بوجود رئيس القصر الفنان تامر عبدالمنعم. 

وانطلقت الندوة بالسلام الوطني لمصر، ثم تلا ذلك بعض مشاهد الفيديو التي تظهر عبقرية مصر الغنائية بأعمال لـ«أم كلثوم». 

وتوالى العرض مقاطع سخر فيها قصر السينما من المقاطع الكوميدية لمطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث احتوت الفيديوهات علي عدد من المقاطع الهزلية التي تظهر حالة مطربي المهرجانات وطريقة غنائهم، وكذلك طريقتهم في الفيديوهات التي ينشرونها عبر السوشيال ميديا. 

شارك خلال الندوة عدد كبير من الفنانين، منهم: «أحمد صيام عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والمستشار علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، والفنان شادي شامل وهشام عطوة، وآخرون. 

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