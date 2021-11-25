خطة عالية المستوى لتأمين احتفال افتتاح طريق الكباش

أنهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين احتفالية افتتاح طريق الكباش، والذي سيكون حفلًا أسطوريًا مقررًا إقامته مساء اليوم في محافظة الأقصر، وفقًا لتعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وكشفت مصادر عن اجتماع لوزير الداخلية مع مساعديه استعرض خلاله كل بنود خطة تأمين حفل افتتاح طريق الكباش، مشددًا على ضرورة اليقظة الأمنية وانتشار الخدمات والتعامل مع المواقف الطارئة من خلال وحدات التدخل الفوري، فضلًا عن التواجد الميداني للقيادات الإشرافية.

انتشار أمني في الأقصر

وشهدت محافظة الأقصر من صباح اليوم حالة من الاستنفار الأمني في كل أرجاء المحافظة تزامنًا مع انطلاق الحقل المقرر انطلاقه مساء اليوم، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة البحث الجنائي ورجال الشرطة النظامية ورجال العمليات الخاصة.

غرفة عمليات

وقد خصصت وزارة الداخلية غرفتي عمليات لمتابعة الحالة الأمنية لمنطقة الاحتفال ومحيطها لحظة بلحظة، من خلال غرفتي عمليات الأمن العام والأمن، وأيضًا متابعة عملية تنفيذ الخطة كاملة والتنبيه حال تواجد أي ملاحظات.

خطة المرور

وقد قامت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع إدارة مرور الأقصر بوضع خطة مرورية عالية المستوى، استعدادًا لافتتاح طريق الكباش بالأقصر مع الاستقرار على كل الطرق والمحاور البديلة.

انتشار رجال المباحث

وتنفيذًا لتلك الخطة قامت القيادات الأمنية المشرفة على تنفيذ الخطة بوضع خطة انتشار لرجال المباحث بمحيط طريق الكباش من أجل العمل على ملاحظة الحالة الأمنية ورصد أي حالات اشتباه وأي عناصر إجرامية والتعامل معها في الحال.

قوات العمليات الخاصة

ويشارك رجال قوات العمليات الخاصة التابعين لقطاع الأمن المركزي في تأمين عملية افتتاح طريق الكباش الجديد من خلال انتشارهم مدعومين بالمدرعات وسيارات الدفع الرباعي.