إحباط طرح 13 ألف زجاجة خمور مهربة جمركيا في الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت الجهود في ضبط (13080 عبوة "خمور" مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخمور) بمحافظة البحر الأحمر.

وضبط 7,22 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مدشة لتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

وضبط (2 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة سوهاج.