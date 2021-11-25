الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة بيئية لتفتيش الورش لمراجعة التخلص الآمن من المخلفات برأس غارب

مجلس مدينة رأس غارب
مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر

شكل مجلس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، لجنة بيئة للتفتيش على الورش للتأكد ومراجعة التخلص الآمن من المخلفات تنفيذًا لتكليفات اللواء حامد أحمد رئيس المدينة.

وأكد مجلس مدينة غارب، في بيان له، أن اللجنة المشكلة من مكتب البيئة بالوحدة المحلية قامت بالمرور على جميع الورش بالمدخل الشمالي للمدينة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وإعادة الانضباط والنظام والحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة.

وأضاف أن اللجنة قامت بالمرور على ورش تغيير الزيت وإصلاح الكاوتش بالمدخل الشمالي والتشديد على التخلص الآمن من المخلفات بتلك الورش وجارِ اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر للورش المخالفة.

كان عقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب اجتماعًا موسعًا مع جميع الإدارات المكلفة بالعمل الميداني بالمدينة وذلك لتنسيق العمل بالتوازي بين الإدارات ذات الصلة بعضها البعض وتحديد مسئولية كل إدارة وقسم وتقديم أفضل خدمة والتيسير على المواطنين.

حضر الاجتماع كل من "الإدارة الهندسية – قسم التنظيم – قسم التراخيص – قسم الإشغالات – قسم التخطيط العمراني – قسم الكهرباء– قسم المشروعات - إدارة المتابعة الميدانية – إدارة البيئة – إدارة النظافة – إدارة الانتعاش الاقتصادي".

وأكد رئيس المدينة على تنسيق الجهود بين الإدارات المكلفة بالعمل داخل المدينة وتنسيق عمل أقسام الإدارة الهندسية فيما بينهم والإشراف على المشروعات الجارية وتنسيق عمل قسم التعديات وقسم التنظيم وقسم المشروعات فيما بينهم قبل البدء فى أعمال التطوير، كما كلف إدارة المتابعة الميدانية وإدارة البيئة وإدارة النظافة بالتنسيق فيما بينهم لسرعة معالجة المخالفات وتلافيها وإظهار الوجه الحضاري للمدينة.
 

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