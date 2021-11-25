الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولي يحذر من أزمة وشيكة في موارد العراق المائية

جريدة الدستور

أكد البنك الدولي، أن العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة 20% في موارد المياه بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، محذرًا من تداعيات ذلك على النمو والتوظيف.

وقال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، في بيان اليوم الخميس - إنه: "بدون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين".

وحذر من أنه بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10% إلى انخفاض بنسبة 20% في المياه العذبة المتاحة في العراق.

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المروية"، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 4%، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار، مقارنة بالعام 2016.

ولفت الى أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب في "تهجير قسري محدود النطاق" خصوصًا في جنوب العراق.

بغداد العراق موارد العراق البنك الدولي

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