موسكو: الدفاعات السورية أسقطت 10 صواريخ إسرائيلية

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي السوري، أسقط 10 صواريخ إسرائيلية من أصل 12 صاروخًا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة على حمص السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، نقلته وكالة " نوفوستي" الروسية، إن 6 مقاتلات تكتيكية من نوع "إف-16" للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللبناني 12 صاروخًا على مواقع في محافظة حمص السورية.

وأضاف كوليت: أن "الدفاعات السورية أسقطت 10 صواريخ بأنظمة (بوك – إم 2 إيه) و(بانتسير إس) الصاروخية للدفاع الجوي روسية الصنع"، مؤكدًا أن جنديًا سوريًا واحدًا أصيب بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء السورية أفادت في وقت سابق اليوم بأن قصفًا جويًا نفذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في مدينة حمص، تسبب بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أن الطيران الإسرائيلي شن في حوالي الساعة 01:26 "عدوانا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وقالت: "إن العدوان أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف منتصف الشهر الجاري من اتجاه الجولان السوري بناء فارغًا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، دون وقوع أي خسائر.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، حينها، أن قوات الجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف بناء فارغًا جنوب دمشق، في حوالي الساعة 00:45 من فجر يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأضافت وسائل الإعلام السورية أنه "تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا، قائلة إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكري للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية.