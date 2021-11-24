الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة أسيوط» تحتفى بأعياد الطفولة بجمال عبدالناصر ببنى مر

احتفالات عيد الطفولة
احتفالات عيد الطفولة فى قصر ثقافة جمال عبد الناصر

استقبل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر أطفال روضة دار الخير للاحتفال بأعياد الطفولة، بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبها عرض أفلام سينما الأطفال، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرح عرائس، وتقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر، كما تفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، بجانب بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لدعم الطفل وتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

عقد بيت ثقافة دير الجنادلة محاضرة تثقيفية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع" بمقر الموقع، حاضرها ياسر عبدالواحد والذي ناقش تأثير وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير على ثقافة المجتمع واقتصاده ونظرته الشاملة للعالم ووجه بعض النصائح الهامة قائلاً أن يكون الشخص على دراية بما تحمله وسائل التواصل الاجتماعي سواء إيجابيا أو سلبيا.

عقد بيت ثقافة أبنوب ندوة تثقيف صحي بعنوان "المتابعة الصحية الدورية وأثرها على المجتمع" بمقر مدرسة الشيخ سالم بأبنوب، حاضرها محمد حنفي القلاني بإدارة ابنوب الصحية والذي تحدث عن أن المتابعة الصحية الدورية تكشف لنا العناصر التي يحتاجها الجسم حتى نتجنب أمراضا كالأنيميا، وأمراض القلب وغيرها، كما اهتمت الدولة في الفترة الأخيرة بعدد من المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطنين للكشف على الأمراض غير السارية وفيروس سي وغيرها من الحملات تحت عنوان 100 مليون صحة، وذلك للمتابعة الدورية الصحية.

يوم الطّفولة العالميّ أو عيد الطّفولة، وهو اليوم العالميّ الذي يحتفل فيه النّاس سنويّاً في ذكرى اتفاقية حقوق الطّفل الدوليّة في العشرين من شهر تشرين الثّاني عام 1989م، وبموجبه قامت الأمم المُتّحدة بالتّوصية على توفير الرّعاية التّعليميّة، والصّحيّة، والتّرفيهيّة، والأمان للأطفال في كافّة دول العالم؛ للمُساهمة في التّعاون الدّوليّ، وللتّأكيد على أهميّة إعطاء الأطفال كلّ ما يلزمهم مع الحرص أن يكون لصالحهم، ويرجع اهتمام الأمم المُتّحدة بيوم الطّفل بشكل خاصّ؛ لأنّهم يرون أنّ الطّفل هو أساس بناء المُستقبل في بلادهم.

أحتفالات أعياد الطفولة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالات قصور الثقافة قصر ثقافة جمال عبد الناصر سينما الأطفال

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