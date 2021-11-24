للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

جدّد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، الثقة في الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك للعام الرابع على التوالي وسط ترحيب كبير من القطاع الطبي في المحافظة.

أصدر الوزير، قراره مساء اليوم والذي حمل رقم 609 لسنة 2021، بتجديد الثقة في وكيل صحة البحر الأحمر وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثالثة منذ أن تولى المسؤولية سبتمبر من العام 2018.

وتولّى الدكتور تامر مرعي منصبه نهاية 2018 بقرار من وزيرة الصحة حينها بتجديد الثقة فيه وكيلًا للوزارة في البحر الأحمر، خلفًا للدكتورة نجلاء شطا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بصحة جنوب سيناء منذ 4 أعوام تقريبًا.

بدوره، قال الدكتور تامر مرعي، لـ"الدستور"، إن صحة البحر الأحمر شهدت خلال تولّيه عملية تطوير شاملة في مختلف القطاعات الصحية منها تطوير المستشفيات بالمدن المختلفة وتوفير بعض الأجهزة اللازمة وتركيب جهازي pcr لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام، بجانب أعمال التجديد التي تجري حاليًا، وجهاز هرمونات لمستشفي الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمُستشفيات سفاجا المركزي والحميّات بالغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام، بجانب التعاقد مع قوافل طبية مجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبروتوكول تعاون مع أطباء معهد القلب؛ للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.