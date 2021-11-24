الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

الدكتور تامر مرعي
الدكتور تامر مرعي - وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

جدّد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، الثقة في الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك للعام الرابع على التوالي وسط ترحيب كبير من القطاع الطبي في المحافظة.

أصدر الوزير، قراره مساء اليوم والذي حمل رقم 609 لسنة 2021، بتجديد الثقة في وكيل صحة البحر الأحمر وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثالثة منذ أن تولى المسؤولية سبتمبر من العام 2018.

وتولّى الدكتور تامر مرعي منصبه نهاية 2018 بقرار من وزيرة الصحة حينها بتجديد الثقة فيه وكيلًا للوزارة في البحر الأحمر، خلفًا للدكتورة نجلاء شطا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بصحة جنوب سيناء منذ 4 أعوام تقريبًا.

بدوره، قال الدكتور تامر مرعي، لـ"الدستور"، إن صحة البحر الأحمر شهدت خلال تولّيه عملية تطوير شاملة في مختلف القطاعات الصحية منها تطوير المستشفيات بالمدن المختلفة وتوفير بعض الأجهزة اللازمة وتركيب جهازي pcr لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام، بجانب أعمال التجديد التي تجري حاليًا، وجهاز هرمونات لمستشفي الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمُستشفيات سفاجا المركزي والحميّات بالغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام، بجانب التعاقد مع قوافل طبية مجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبروتوكول تعاون مع أطباء معهد القلب؛ للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.

وزارة الصحة التعليم العالي وزير التعليم خالد عبدالغفار تجديد الثقة صحة البحر الأحمر الدكتور خالد عبدالغفار مديرية الشؤون الصحية القائم بأعمال وزير الصحة محافظة البحرالاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

فترة حاسمة في تاريخ مصر.. تفاصيل «الاختيار 3» بطولة كريم وعز والسقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

د. القس صفوت البياضى

كنيسة القناطر الخيرية الإنجيلية

حسين دعسة

فلسفة المنطق.. ومواجهة قوة الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية