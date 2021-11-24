الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 906 حالات تعدِ على أملاك الدولة في سوهاج

حالات تعدِ على أملاك
حالات تعدِ على أملاك الدولة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 906 حالات تعدِ على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وجهات الولاية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم السبت 6 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الجمعة 26 نوفمبر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وقال الفقي إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد شنت حملات موسعة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 783 حالة تعدِ بالمباني بمساحة 56 ألفا و403 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 123 حالة تعدِ بالزراعة بمساحة 237 فدانا و12 قيراطا.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

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