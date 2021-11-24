الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لتنمية قريتىّ أبو حزام وحمرا دوم

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة التنموية لتنمية قريتىّ أبو حزام ، وحمرا دوم ، التى تم تدشينها فى مؤتمر جماهيرى خلال سبتمبر الماضى ضمن فعاليات "مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية"، بحضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى. 

وأكد محافظ قنا أن المحافظة حريصة على تسخير إمكانياتها لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل علي إيجاد حلول فعالة وسريعة لها، قائلا إنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولى الأجهزة التنفيذية وتم الإتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القريتين.

كما وجه الداودي بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرارات التخصيص اللازمة للمشروعات المُزمع تنفيذها بالقريتين تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية بها، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية لاسيما مشروعات البنية التحتية ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بجهود الدولة وإهتمامها بإحداث تنمية اجتماعية وثقافية وصحية وعلمية شاملة، مؤكدا أن هذه المبادرة التنموية سوف تسهم فى تغيير الموروث الفكرى لدى الأهالى ونبذ العنف والتوجه نحو البناء والتنمية.

من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها والمشروعات المستهدفة بكلتا القريتين حيث أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أنه تم الإنتهاء من حفر بئريّ مياه بمحطة الشعانية كحل مؤقت لزيادة كميات المياه التى يتم ضخها بالقريتين ، كما تم الإنتهاء من عمل المقاياسات الخاصة بمشروع توسعة المحطة على مساحة ٩٠٠م٢ وجارى إنهاء إجراءات التخصيص. 

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم توفير سيارة إسعاف لتقديم خدمات الطوارئ للأهالى، كما تم تكليف عدد من الأطباء للعمل بالوحدتين الصحيتين بالقريتين بنظام التناوب وجارى التنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير قطع أراضى لإنشاء وحدات صحية نموذجية، فيما أوضح مسئول شركة الكهرباء أنه تم زرع أكثر من ٢٥٠ عامود كهرباء جهد منخفض بالإضافة إلى تغيير الأسلاك المتهالكة إلى أسلاك معزولة. 

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا إلى أنه تم تغيير آثاث مدرستىّ أبو حزام وحمرا دوم الإبتدائية بالكامل ، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بمدرسة أبو حزام الإعدادية ومن المقرر دخوله الخدمة مع بداية الترم الثانى من العام الدراسى الحالى.

وذكر وكيل وزارة الموارد المائية والرى أنه جارى توفير الإعتمادات المالية للبدء فى تأهيل وتبطين ٣ ترع بطول ٩كم تقريبا هى ( ترعة أبو حزام - ترعة حمرا دوم - ترعة المنصورية ) تمهيدا لبدء أعمال التأهيل خلال الشهر المقبل.

فيما قال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى إنه سيتم إنشاء وحدة تضامن إجتماعى نموذجية تقدم جميع الخدمات الإجتماعية لأهالى القريتين مضيفا أنه تم حصر جميع أسر الايتام وذوى الهم وتم التنسيق مع الازهر الشريف لتوفير معاش شهرى لكل أسرة.

ومن جانبها أوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن المجلس بصدد إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات بالقريتين تخفيفا عليهن من الانتقال إلى المدينة. 

وأوضح رئيس الوحدة المحلية للمركز ومدينة نجع حمادي أنه جارى العمل فى إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام وتم عمل المقايسات الخاصة برصف مدخل القرية بطول ٧ كم ، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض لإقامة نقطة شرطة بقرية أبو حزام ، لافتا إلى أن الوحدة المحلية على استعداد لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ أى مشروعات جديدة وكذلك تقديم الدعم أثناء مراحل التنفيذ .

اجتماع الرى وزارة الصحة عمل الصرف الصحي البناء والتنمية خلال مستوى الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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