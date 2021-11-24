الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«أكاديمية علماء الصوفية» تكرم رئيس الرابطة الزوايا الصوفية بالجزائر

تكريم رئيس رابطة
تكريم رئيس رابطة الزوايا بالجزائر

وجهت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية بدولة بريطانيا، الشكر إلى الشيخ إسماعيل القادري الحسني، رئيس رابطة الزوايا الصوفية بالجزائر، وذلك لدوره المحوري والملموس فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، والعمل على تطوير الزوايا الصوفية والنهوض بها فى الجزائر والقارة الإفريقية. 

وقالت " الاكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، فى بيان لها " بعد إنتهاء أعمال الملتقى الدولي الرابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وآسيا وعموم العالم، تم تكريم فضيلة الشيخ إسماعيل قادري الحسني رئيس الرابطة الجزائرية للزوايا حفظه الله تعالى حيث قدَمَ التكريم لفضيلته السيد الدكتور محمد عجان الحديد الحسيني الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ونخبة من السادة العلماء أعضاء الهيئة العلمية في الاكاديمية ونكرر شكرنا لفضيلة الحاج إسماعيل قادري على حفاوته وإكرامه لجميع علماء الأكاديمية.

فى السياق ذاته، تقدم رئيس الرابطة الجزائرية للزوايا الصوفية الشيخ إسماعيل القادري بالشكر لعلماء الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية لزيارتهم لبلده الجزائر وأهلها وعلى هذا التكريم الذي يدل على إهتمام الأكاديمية بعلماء الأمة الإسلامية فى المشارق والمغارب، وهذا يدل على التعاون والمحبة التى تجمع بين الأكاديمية وأعضائها من جميع أنحاء العالم . 

جاء ذلك، بالتزامن مع مشاركة علماء الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع للطريقة الشيخية الذى عقد فى الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر بمدينة غرداية الجزائرية . 

الجدير بالذكر، أن فعاليات الملتقى الدولي للشيخين، دارت حول "دور التصوف فى نشر قيم المحبة والتسامح والسلام"،وذلك  بمشاركة علماء من 50 دولة حول العالم  أكدوا خلال مشاركتهم على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الطريقة الشيخية داخل وخارج الجزائر في نشر الفكر المعتدل والتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة، وحقيقة الدور الذى تلعبه الزوايا الصوفية فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى العمل على نشر المنهج الإسلامى الصحيح . 

اكاديمية علماء الصوف تكرم رئيس رابطة الزوايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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