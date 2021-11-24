ضبط 3840 إطارات كاوتش دراجات بخارية مغشوشة بمخزن غير مرخص بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3840 إطارات كاوتش دراجات بخارية ومركبات توك توك وسكوتر، مغشوشة داخل مخزن غير مرخص بمدينة طنطا.

تلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من عادل كفافي مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد البسطويسي مدير الرقابة التجارية بالمديرية، يتضمن ضبط مخزن بدون ترخيص بناحية أول طنطا، والتحفظ على 3840 من الإطار الخاص بالدراجات البخارية، والاسكوتر والتوك وتوك، التابعة لأحد المصانع الشهيرة، تحمل علامات تجارية غير مسجلة وبدون تواريخ إنتاج محفورة على المنتج وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعارف عليها.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وإخطار النيابة المختصة.