الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بسبب النكهة والمذاق .. لماذا يُصعب مقاومة الوجبات السريعة؟

الوجبات السريعة
الوجبات السريعة

 نعشق الوجبات السريعة، لدي الجميع رغبة لا تقاوم تجاهها، سواء كنت في عجلة من أمرك  أو كسول للطهي ؛ أوربما أغوتك الرائحة النفاذة لمطعم قريب، ونسنعرض سبب عدم القدرة على مقاومة تلك الوجبات.

سعرات حرارية عالية


تجعل النسبة العالية من السكر والدهون والملح من الوجبات السريعة نظامًا فعالًا للغاية لتوصيل السعرات الحرارية ، إنها طريقة فعالة للغاية، و ينصح أطباء باستهلاك حوالي 2000 سعر حراري في اليوم من أجل صحة جيدة ، لكن يمكنك تحقيق ذلك من خلال جزء واحد كبير الحجم في سلسلة وجبات سريعة مفضلة لديك، وفقا لموقع brain

الدماغ البدائي


 الجزء البدائي من أدمغتنا مهيأ للبحث عن مثل هذه الأطعمة ، لأنها من الناحية التطورية ، نادرة في الطبيعة، علي الرغم من أن  أن العكس هو الصحيح في القرن الحادي والعشرين لم يكن الطعام المجهز الرخيص والمكثف السعرات الحرارية أكثر وفرة من أي وقت مضى وبأسعار معقولة.

لسوء الحظ ، بينما تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من السعرات الحرارية ، التي غالبًا ما تحتوي على مستويات أقل بكثير من الألياف والماء والمعادن مقارنة بالأطعمة الطبيعية. 

شعور بالتعب  


نميل إلى اشتهاء الأطعمة عالية الدهون والسكر عندما ندفع حدودنا العقلية. هذا لأنه في مثل هذه الأوقات يحتاج دماغنا إلى مزيد من الطاقة.

قلة النوم 

 قلة النوم تدمر القدرة على تنظيم الشهية، و يمكن أن تؤدي هرمونات الجوع والمواد الكيميائية المكافئة الناتجة عن قلة النوم إلى الإفراط في تناول الطعام وخيارات الطعام السيئة للغاية.

ضغط عصبي


عامل آخر يجعلنا نشتهي الوجبات السريعة هو الإجهاد، ففي حين أن الضغط على المدى القصير يمكن أن يوقف الشهية ، إذا استمر التوتر ، فإن الجسم يفرز هرمون يسمى الكورتيزول الذي يدفعك  إلى اشتهاء الطعام غير الصحي.

 

مواد كيميائية في الدماغ 
 

الأطعمة السريعة غنية بالسعرات الحرارية، وتحب عقولنا الحصول على الكثير من السعرات الحرارية ؛ والاستجابة لها بإفراز هرمونات مختلفة  مثل  السيروتونين ، والنورادرينالين ، وبعض أنواع الأفيون، فهذا يقلل على الفور من التوتر ويحسن مزاجنا. 

 

وأتضح أن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون  يؤثر على الدماغ تمامًا كما تفعل بعض الأدوية ؛ وهو ما يفسر أيضًا الطبيعة "المسببة للإدمان" للوجبات السريعة.

ملمس ونكهة

الأغذية المعلبة والوجبات الخفيفة خلقت خصيصا حتى يتسنى لنا الحصول على الملمس والمذاق الرائعين ما يدفعك لحبها.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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