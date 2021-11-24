الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإثيوبي في جبهات القتال ويكلف وزير الخارجية بتولي مهامه

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الحكومية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإثيوبي توجه إلى جبهات القتال ضد جبهة تحرير تيجراي وكلف  نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين القيام بمهامه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم:  إنه يتولى زمام المبادرة منذ يوم أمس الثلاثاء.

 وقال رئيس الوزراء ، في بيان نشره على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه سيتوجه إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وتابع: "سأتوجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة".

وقال وزير خدمات الاتصال الحكومي، الدكتور ليجيس تولو: “إنه من مسؤولية جميع المواطنين العمل في الدبلوماسية والاقتصاد وغيرها من المجالات لأن الحرب ليست مجرد أسلحة، على حد زعمه”.

ودعا المواطنين والفنانين ووسائل الإعلام والشتات إلى دعم النضال لإنقاذ الوطن.

وأضاف: "أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء إثيوبيا لابد أن يدافعوا عن البلد اليوم، نلتقي في الجبهة"، على حد تعبيره.

يأتي هذا بينما أفادت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات عالمية حقوقية في بارتكاب القوات الحكومية الإثيوبية والميليشيات المتعاونة معها من قوات أريتريا بارتكاب جرائم حرب ضد عرقية تيجراي فضلًا عن اعتقال العديد من مواطني تيجراي إبان إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في مطلع الشهر الجاري.

يأتي هذا طالبت عدة دول رعاياها في إثيوبيا بضرورة مغادرة البلاد فورًا، بسبب أعمال العنف والحرب الدائرة، خاصة مع اقتراب قوات جبهة تحرير تيجراي من العاصمة أديس أبابا.

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