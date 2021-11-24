جنايات القاهرة: اليوم الحكم على 8 متهمين فى قضايا سرقة وقتل

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الأربعاء، حكمين على 8 متهمين أحدهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه في البساتين تحت شعار الزواج عبر «فيسبوك»، والآخر قتل مواطنًا عن طريق صفحة زواج مزيفة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أسامة طه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيًا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين، وما إن آمن ضحيتهم لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتى احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من افقاده الوعي وإعدام مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته تاركين إياه مسجي أرضًا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمشفى على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما استخدموا حسابًا إلكترونيًا على تطبيق «فيسبوك» بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة المار بياناتها.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمات «سحر. س»، 52 سنة، ربة منزل، «شريهان. م»، 36 سنة، عاملة، «صابرين»، 23 سنة، ربة منزل، «أميرة.م»، 23 سنة، ربة منزل، «ندى.م»، 21 سنة، ربة منزل، «مريم.م»، 19 سنة، طالبة، «أسماء.م»، ب الاشتراك مع «محمد.أ»، 31 سنة، عاطل، بإعطاء مادة ضارة «مادة الكلوزابين» للمجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيًا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز العقار السابق بيانه وسرنجة طبية لحفظها بداخله، وما إن ظفروا بضحيتهم وآمن الأخير لهن دسوها بإنائه وباحتسائه مشروب كوكتيل الفواكه الذي أودى بحياته كونه مريضًا بالقلب بغير انتوائهن إزهاق روحه قاصدين التأهب لارتكاب جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه بأن تمكن خلسة من الاستيلاء على هاتفه ونقوده، إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهن فيه وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهن، كما أنشأن حسابًا إلكترونيًا «حساب الفيس بوك» بقصد تسهيل ارتكاب جريمتهن.

