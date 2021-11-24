الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى حمص

الدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، فجر الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدوانًا جويًا إسرائيليًا استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وقالت الوكالة، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر اليوم لأهداف جوية إسرائيلية وأسقطت بعضها في المنطقة الوسطى.

وشنت إسرائيل في السابع عشر من الشهر الجاري عدوانًا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفا بناء خاليًا جنوب دمشق.

وأكد الجانب السوري، أنه تم إسقاط أحد الصاروخين المعاديين، ولم يتم وقوع أي خسائر.

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