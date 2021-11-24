الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة.. خلو أقسام العناية المركزة بالكويت من مصابى كورونا

الكويت
الكويت

أعلنت السلطات الصحية في الكويت أن أقسام العناية المركزة خالية تماما من أي مصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية عبد الله السند: "بعد مرور ما يقارب العامين منذ بدء تعاملنا مع الجائحة، نعلن اليوم عن خلو العناية المركزة في مؤسساتنا الصحية من مرضى كوفيد 19 (خلال الـ 24 ساعة الماضية)".

وأضاف أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.

وصرح بأن عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بلغ 2465 وعدد الإصابات 413177، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 410471.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

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وائل لطفي

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