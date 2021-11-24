الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بورسعيد ورئيس صندوق التنمية الحضارية يتفقدان عددًا من المشروعات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية  جولة ميدانية، اليوم، لتفقد ومتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري العمل بها بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ ورئيس صندوق التنمية الحضارية أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء، وتم استعراض جهود المرحلة الأولى من أعمال التطوير، ومعدلات العمل فى تطوير المرحلة الثانية من المنطقة، حيث شهدت أعمال التطوير الشاملة دهان العمارات بلون موحد ورفع كفاءة العمارات من الداخل والخارج، وتطوير شبكة الصرف الصحي، ورصف الطرق الرئيسية والداخلية، وتوفير فرص للتدريب والعمل للأهالي، وإطلاق مشروع كشك أخلاق والذي يهدف إلى تطوير المواطن، وتم الانتهاء من 65 عمارة سكنية مطورة ونموذجية للأهالي، حي قام بتنفيذ أعمال التطوير مؤسسة "مشكاة نور".

ومن جانبه، أشاد المهندس خالد صديق بأعمال تطوير فاطمة الزهراء، والتى تجرى على درجة عالية من الكفاءة، تحت إشراف مؤسسة "مشكاة نور" الخيرية والثقافية، وإحداث نقلة حضارية فى المنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية تتماشى مع التنمية الملموسة على أرض بورسعيد.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس هاني ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، ونقيب المهندسين والمهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية مشروع ساحة مصر بحى الشرق، وذلك فى إطار متابعة مستجدات العمل فى المشروعات السياحية  الجارية بالمنطقة .

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة ساحة مصر تم  تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، لافتا إلى أن المنطقة بأكملها تشهد تطورا ورفع كفاءة على أعلى مستوى بما يحقق الشكل الجمالى والحضارى  لمدينة بورسعيد، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخها  وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية.

ومن جانبه، أشاد المهندس هانى ضاحي  بمشروع ساحة مصر والذى يؤكد على الهوية المصرية ويشير لجهود أبناء مصر خلال حفر قناة السويس، كما يتناسب مع طبيعة التطوير والتنمية الذي تحققه المحافظة في كافة المستويات.

الصرف الصحي طلاق الرئيس اليوم على عمل محافظة

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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