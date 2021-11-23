هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف الفنان محمد رمضان عن الغناء، بعدما ظهر بشكل غير لائق مؤخرًا في أكثر من حفل غنائي.

وأرجع «شاكر» قرار الوقف إلى أسباب تكمن في الظهور غير الجيد بالحفلات، على أن يتم خضوعه للتحقيق في مقر نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

منع مطربي المهرجانات من الغناء



يذكر أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، بيانًا صحفيًا ترد خلاله على تصريحات الاعتراض على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وقالت النقابة في بيانها، إنها ليست نقابة المغنين، وأن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يرد أن ينتمي لها فليتقدم بأوراقه وفقًا للقانون لاجتياز الاختبارات.

وأوضحت، أنها منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، موضحة أن دورها تنظيم ما يحدث على الساحة الغنائية وليس منعه، شريطة أن يكون عضوًا أو مصرحًا له. ولفتت النقابة إلى أن أموالها عامة وإهدارها يعد إهدارًا للمال العام.