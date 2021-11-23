الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف الفنان محمد رمضان عن الغناء، بعدما ظهر بشكل غير لائق مؤخرًا في أكثر من حفل غنائي. 

وأرجع «شاكر» قرار الوقف إلى أسباب تكمن في الظهور غير الجيد  بالحفلات، على أن يتم خضوعه للتحقيق في مقر نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه. 

منع مطربي المهرجانات من الغناء


يذكر أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، بيانًا صحفيًا ترد خلاله على تصريحات الاعتراض على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وقالت النقابة في بيانها، إنها ليست نقابة المغنين، وأن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يرد أن ينتمي لها فليتقدم بأوراقه وفقًا للقانون لاجتياز الاختبارات.

وأوضحت، أنها منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، موضحة أن دورها تنظيم ما يحدث على الساحة الغنائية وليس منعه، شريطة أن يكون عضوًا أو مصرحًا له. ولفتت النقابة إلى أن أموالها عامة وإهدارها يعد إهدارًا للمال العام.

هاني شاكر مهرجان موسيقى على خلال هاني مهن نقيب محمد رمضان تقدم يعلن الفنان محمد رمضان شاكر موسيقية منع عدة يحدث فنان نقابة حفل غنائي بشكل النقاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في حفرة بالمعادي

وزير التعليم: لا توجد حالات تسمم.. والتغذية المدرسية توزع بانتظام

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل