عامل بـ«حسن علام» رفض رشوة مالية يكشف كواليس لقائه بوزير قطاع الأعمال

كشف مسعد أبو الفتوح، عامل بشركة حسن علام إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عقب تكريمه من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، كواليس لقائه بالوزير، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بتكريم الوزير وذلك بعد رفضه الحصول على رشوة مالية 30 ألف جنيه .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزير أبلغه أنه يشعر بالتفاؤل نتيجة أمانته كونه نموذج مشرف للعاملين قائلا: "الوزير قالي أنه يشعر بالأمل وقبل رأسي مع التكريم مما جعلني فخور للغاية بما قمت به".

وأشار إلى أن الواقعة بدأت عندما عرض صاحب شركة مقاولات كهرباء رشوة له بقيمة 30 ألف جنيه من أجل تلاشي عراقيل واجهت شركته في أحد المشروعات، موضحا أنه قام بعرض الأمر على قيادات الشركة والذين قاموا بإبلاغ الرقابة الإدارية ومن ثم تم الاتفاق على إيقاع صاحب الرشوة وتم التسجيل له صوت وصورة والقبض عليه.

وأوضح أنه لم يشعر بالخوف من رد فعل صاحب الرشوة خاصة أنه أبلغه أنه قام بايذائه من خلال الإبلاغ عنه، مشيرا إلى أنه حصل علي مكافأة مالية من الدكتور سامح السيد رئيس الشركة والنقابة العامة التابع لها الشركة نظير أمانته بخلاف التكريم الذي حصل عليه من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأكد أنه تم إطلاق اسم الموظف المثالي عليه وهو يشعر بالفخر والسعادة نتيجة ما قام به من رفض الحصول على الرشوة كونه يخاف الله ويرعى ضميره في عمله.