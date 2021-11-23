الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عامل بـ«حسن علام» رفض رشوة مالية يكشف كواليس لقائه بوزير قطاع الأعمال

الموظف المثالي خلال
الموظف المثالي خلال لقائه مع الدستور

كشف مسعد أبو الفتوح، عامل بشركة حسن علام إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عقب تكريمه من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، كواليس لقائه بالوزير، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بتكريم الوزير وذلك بعد رفضه الحصول على رشوة مالية 30 ألف جنيه .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزير أبلغه أنه يشعر بالتفاؤل نتيجة أمانته كونه نموذج مشرف للعاملين قائلا: "الوزير قالي أنه يشعر بالأمل وقبل رأسي مع التكريم مما جعلني فخور للغاية بما قمت به".

وأشار إلى أن الواقعة بدأت عندما عرض صاحب شركة مقاولات كهرباء رشوة له بقيمة 30 ألف جنيه من أجل تلاشي عراقيل واجهت شركته في أحد المشروعات، موضحا أنه قام بعرض الأمر على قيادات الشركة والذين قاموا بإبلاغ الرقابة الإدارية ومن ثم تم الاتفاق على إيقاع صاحب الرشوة وتم التسجيل له صوت وصورة والقبض عليه.

 وأوضح أنه لم يشعر بالخوف من رد فعل صاحب الرشوة خاصة أنه أبلغه أنه قام بايذائه من خلال الإبلاغ عنه، مشيرا إلى أنه حصل علي مكافأة مالية من الدكتور سامح السيد رئيس الشركة والنقابة العامة التابع لها الشركة نظير أمانته بخلاف التكريم الذي حصل عليه من وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

 وأكد أنه تم إطلاق اسم الموظف المثالي عليه وهو يشعر بالفخر والسعادة نتيجة ما قام به من رفض الحصول على الرشوة كونه يخاف الله ويرعى ضميره في عمله.

لقاء وزارة أبو الفتوح عملة الدستور عرض لوز كريم عمل صورة جنيه تفاصيل مشروعات شعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في حفرة بالمعادي

وزير التعليم: لا توجد حالات تسمم.. والتغذية المدرسية توزع بانتظام

هانى شاكر يعلن إيقاف محمد رمضان عن الغناء

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

إجراء جديد من «الأوقاف» بشأن كهرباء تكييفات المساجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وإفريقيا

حسين دعسة

ملك الأردن في جولة خليجية: "القدس العربية" قبل إعلان النوايا لمشاريع المياه والطاقة!

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

صور

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

أحمد مرتضى منصور يصل إلى نادى الزمالك

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة الأصدقاء.. هل تشتد الخلافات بين إسرائيل وأمريكا بسبب إيران؟

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولى العهد البحرينى يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل