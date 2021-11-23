الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متابعة مستمرة لآخر تطورات المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالبحيرة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات، مشيرًا إلى أن البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الإختيار على ٦ مراكز من أكبر مراكز المحافظة تضم ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه.

هذا وقد تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعض المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء:- مبنى الشئون الاجتماعية ومركز شباب والوحدة الصحية ومجمع خدمات الأبعادية ووحدة إسعاف ومجمع خدمات شرنوب، الصرف الصحى بسنهور بدائرة مركز دمنهور،و المجمع الخدمى والزراعى ووحدة إسعاف قرية الابقعين ومد خطوط الغاز الطبيعى بقرية حرارة، بدائرة مركز حوش عيسى، المجمع الخدمى والزراعي ومركز شباب نخلة البحرية، بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

كما تم متابعة مراكز الشباب "عباس سيد أحمد - الهلباوي - سيدي غازي"،  المركز الطبى بكوم ناجى ووحدة إسعاف و مجمع الخدمي والزراعي بسيدي غازي، الصرف الصحي بعزبة الهلباوي، بدائرة مركز كفر الدوار.

هذا وقد تابع اللواء المحافظ بعض المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء:-  المجمع الخدمى بقرية البرنسيسة والوحدة الصحية بقرية ريكو، وتوصيل خط الغاز الطبيعى بقرية حرارة بمركز حوش عيسى،والمجمع الخدمي والزراعي بقرية بسنتواي ومركز شباب بطورس بمركز أبو حمص، والمجمع الطبي، والمجمع الخدمي وأعمال التكاسي بقرية زاوية صقر، بمركز أبو المطامير

الصرف الصحي محافظ الشئون الاجتماعية المبادرة الرئاسية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حوش عيسى

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