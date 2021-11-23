الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: إعطاء الأولوية في التسكين بحي السلام للأسر المتضررة من السيول

إعادة إعمار
إعادة إعمار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه سيتم إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية، بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقي، بإجمالي 504 وحدة سكنية، والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها. 

IMG-20211123-WA0030
إعادة إعمار 

ولفت المحافظ ، إلى أن ذلك يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدأ العمل فيها بواسطة مؤسسات المجتمع المدني، كما جار التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بمنطقتين، بعد استبعاد الجمعيات غير الجادة. 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بوفد مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية برئاسة نجلاء السحار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والتي قدمت خطاب ضمان بإعادة إنشاء 15 منزل بقرية بنبان بمركز دراو بعد إستبعاد إحدى الجمعيات الغير فعالة. 

IMG-20211123-WA0029
إعادة إعمار 

ولفت المحافظ، إلى أنه يجري  التحديث بشكل متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للإنهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول، حيث إن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية. 

IMG-20211123-WA0031
إعادة إعمار 

وأشاد بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية، نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وهو الذي يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات. 

جدير بالذكر، أن نظمت جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية لأهالي الكوبانية غرب النيل المتضررين من أمطار السيول، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، بالتعاون مع مديرية الصحة بأسوان. 

أسوان محافظ أسوان المجتمع المدنى القطاع الخاص التغيرات المناخية السيول تسكين المناخ تغيرات المناخ المساكن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعود للزمالك بعد انتهاء عمل «الجهة الإدارية»

بالتفصيل.. الدروس المقررة بامتحان ديسمبر لطلاب رابعة ابتدائى

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

«فرض ضريبة التصرفات على العقارات بالقرى والنجوع».. الحكومة ترد

تفاصيل الحالة الصحية للمريضة التي كلف الرئيس بعلاجها على نفقة الدولة

تفاصيل استقبال وزير العدل نظيره السعودي في زيارة رسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (1-2)

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

جنازة نجل شقيقة محمد منير

مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا»

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

التحرير الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ولي العهد البحريني يستقبل القائم بأعمال سفارة إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى بتجريم الاستيطان كونه إرهابًا منظمًا