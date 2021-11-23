محافظ أسوان: إعطاء الأولوية في التسكين بحي السلام للأسر المتضررة من السيول

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه سيتم إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية، بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقي، بإجمالي 504 وحدة سكنية، والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها.

إعادة إعمار

ولفت المحافظ ، إلى أن ذلك يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدأ العمل فيها بواسطة مؤسسات المجتمع المدني، كما جار التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بمنطقتين، بعد استبعاد الجمعيات غير الجادة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بوفد مؤسسة مكسيم الخيرية الخدمية برئاسة نجلاء السحار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والتي قدمت خطاب ضمان بإعادة إنشاء 15 منزل بقرية بنبان بمركز دراو بعد إستبعاد إحدى الجمعيات الغير فعالة.

إعادة إعمار

ولفت المحافظ، إلى أنه يجري التحديث بشكل متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للإنهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول، حيث إن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية.

إعادة إعمار

وأشاد بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية، نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وهو الذي يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات.

جدير بالذكر، أن نظمت جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية لأهالي الكوبانية غرب النيل المتضررين من أمطار السيول، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، بالتعاون مع مديرية الصحة بأسوان.