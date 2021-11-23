شحن 3150 طن صودا كاوية وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "Adiyman" وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 3150 طن صودا من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، و شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، و سفينة بضائع عامة وخروج 4 سفن حاويات و متواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي حركة تداول بحمولات 3,320,058 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 302,015 حاوية مكافئة من خلال استقبال 270 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 39 سفينة حاويات بطاقة محققة 369,494 طن وعدد حاويات 34,035 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة وأيضًا 8 سفن صب سائل و3 سفينة رورو فضلًا عن استقبال عدد 79 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر أكتوبر عدد 114 سفينة حاويات وعدد 13 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2,929,941 طن، وعدد حاويات 267,980 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري و 4 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 20,650 طن.