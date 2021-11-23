الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطل بحوزته تماثيل وأقنعة أثرية في شبرا

سقوط عاطل
سقوط عاطل

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط قطع يشتبه فى أثريتها بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الساحل شبرا محافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بعرض قطع أثرية للبيع، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بسكنه وبحوزته «3 تماثيل، 3 أقنعة  قماش وخشبى، جزء من تابوت خشبى مدون عليه نقوش فرعونية».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث مديرية أمن القاهرة الساحل قطع ضبط روض الفرج الاتجار - عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار

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