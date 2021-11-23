«التعليم» تعرف طلاب الرابع الابتدائي بـ«معلمي مدرستنا» (فيديو)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عن معلمي الصف الرابع الابتدائي فى قناة "مدرستنا"، والمقرر تقديمهم دروسا للطلاب لمساعدتهم على فهم واستيعاب المنهج الجديد.

وقالت الوزارة، في بيانها: “معلمين قناة مدرستنا هم حاملو المستقبل، ومهمتهم هي مساعدة أبنائنا على الفهم والتحضير الجيد للخطوات القادمة”.

واستكملت: “تعرّفوا عليهم من خلال الفيديو التالي، وانتظروا منا ومنهم دائمًا الطريق المبسّط لمستقبل أفضل

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وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامجا جديدا على “مدرستنا 1” يهدف إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي، لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة.

وقالت الوزارة: “تذاع حلقة من البرنامج يوميًا لكل مادة وتذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي”.

وأضافت: “تضاف هذه الحلقات أيضا على موقع يوتيوب الخاص بالقناة للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر، ويبدأ البرنامج بمناهج الصف الرابع الابتدائي ثم تضاف إليه تباعا مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي”.

وتابعت: “نرجو مراجعة جدول البث على قناة مدرستنا 1 للتعرف على مواعيد بث البرنامج وننصح المعلمين وكذلك أولياء الأمور بمتابعة هذا البرنامج الهام والذي يتم انتاجه بالتعاون مع شركاء بناء المناهج الجديدة”.