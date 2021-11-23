تركيب الإنترلوك في شوارع الضيقة ضمن خطة التطوير والتجميل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير بشوارع وميادين المراكز والأحياء وتحديدًا بحي غرب مدينة أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وتطوير المنظر الجمالي وتحسين مستوى الشوارع والميادين.

تمهيد الشوارع لتركيب الانترلوك

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الجانبية بحي غرب لإطفاء المظهر الجمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية.

وأضاف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جاري استكمال تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بحي غرب للحفاظ على المظهر الجمالي.

تمهيد الشوارع لتركيب الانترلوك

وأوضح بشير إنه تم بدء تمهيد حارة واثقين والدروب المتفرعة منها بمنطقة كوم عباس بحي غرب استعدادًا لتركيب الإنترلوك، لافتًا إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه.

تمهيد الشوارع لتركيب الانترلوك

كان قد واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته لتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري وبعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة التطوير والرصف تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وتفقد أعمال تطوير وتجميل بعض الطرق والشوارع بمدخل مدينة أسيوط الشمالي بطريق الجامعة بحي غرب وتابع أعمال تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة تمهيدًا لرصفها استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل مدينة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تهدف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذها تحقيقاً لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنه تم اعتماد ما يقرب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/2020 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة.