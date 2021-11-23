حبس 4 سرقوا مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع، كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم محمل عليها (13 شداد حديد "مختلف الأحجام"- عدد 85 مقصا معدنيا).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بأسلوب المغافلة واستعانا بالآخرين لنقل المسروقات المستولي عليها إلى أحد المخازن.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.