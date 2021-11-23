الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 سرقوا مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع، كما طلبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم محمل عليها (13 شداد حديد "مختلف الأحجام"- عدد 85 مقصا معدنيا).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بأسلوب المغافلة واستعانا بالآخرين لنقل المسروقات المستولي عليها إلى أحد المخازن.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة التجمع متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

الرئيس السيسى يلتقط صورة جماعية مع قادة الكوميسا

توافد رؤساء دول وحكومات أعضاء «كوميسا» للمشاركة في قمة التجمع

عميد تربية رياضية جامعة طنطا: شهادتنا تؤهل للعمل بـ36 دولة

مصر تشارك في حدث «العالم الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات» لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير