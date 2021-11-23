الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية

الدولار
الدولار

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، وعلى مدار شهر أكتوبر الماضي، اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء ، و15.76 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، و15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفى البنوك المصرية، تراجعت العملة الاوروبية ما بين 5 - 7 قروش شراء وبيع، وذلك بعد موجة تراجعات الأسبوع الماضي، حيث فقدت خلالها العملة الأوروبية أكثر من 30 قرشا، ففي بنكي مصر والأهلي سجل سعر اليورو اليوم 17.55 للشراء ، 17.70جنيه للبيع.
وفي البنك التجارى الدولي، تباين سعر اليورو ليصبح 17.58 جنيه للشراء ، و17.72 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 17.64 جنيه للشراء ، و 17.79 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الجنيه الإسترليني تراجعا 8 - 10 قروش شراء وبيع، ففى بنك مصر والأهلي سجل 20.92 جنيه للشراء، و21.10 جنيه للبيع.
وتباين سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.06 جنيه للشراء، 21.20 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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