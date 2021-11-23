الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطب الشرعي عن وفاة أجنبي في شقة بالتجمع: طبيعية ولا شبهة جنائية

جثة
جثة

استلمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، نتيجة تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة شخص أجنبي عثر عليه متوفى داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وتبين من التقرير بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهه جنائية فى وفاته، وذلك بعد أن أمرت النيابة بتشريح جثة شخص اجنبي عثر عليه داخل شقة بمنطقة التجمع محافظة القاهرة. 

 - نتائج المناظرة الأولية للجثة 

  وفي وقت سابق انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وكشفت المناظرة الأولية أن الجثة لمسن في العقد السابع من العمر، ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، و أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، وقررت تشريحها لبيان سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكن المتوفى، للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد ومن وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغا من الأهالي بوجود جثة متعفنة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة رجل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، فى بداية العقد السابع من العمر، وتبين أن الجثة فى حالة تعفن بسبب مرور عدة أيام على الوفاة، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجسم، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود أى آثار عنف بالأبواب والشبابيك، وعدم وجود أى بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جثة وفاة أجنبي التجمع نيابة

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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