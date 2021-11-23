تجديد حبس موظفة بنك استولت على أموال حساب عميل

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء استمرار حبس موظفة بأحد البنوك؛ لاتهامها بالاستيلاء على أموال من حساب عميل أجنبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبحسب التحقيقات ارتكبت المتهمة جرائم احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب عميل أجنبي الجنسية بأحد البنوك عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة قامت باستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق إحتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكي، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ألقت الشرطة القبض على المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.