الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس موظفة بنك استولت على أموال حساب عميل

حبس موظفة
حبس موظفة

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء استمرار  حبس موظفة بأحد البنوك؛ لاتهامها بالاستيلاء على أموال من حساب عميل أجنبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبحسب التحقيقات ارتكبت المتهمة جرائم احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب عميل أجنبي الجنسية بأحد البنوك عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة  قامت باستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق إحتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكي، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ألقت الشرطة القبض على المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس نيابة التجمع سرقة موظفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

وزير الدفاع يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

الرئيس السيسي يلتقط صورة جماعية مع قادة الكوميسا

توافد رؤساء دول وحكومات أعضاء «كوميسا» للمشاركة في قمة التجمع

مصر تشارك في حدث «العالم الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات» لعام 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

وائل لطفي

ادعم الجزويت

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 سنة ضدّ كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير