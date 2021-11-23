تباطؤ نمو «زووم» بعد طفرة بسبب العمل المنزلى وسط الجائحة

تباطأ نمو الشركة المطورة لتطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" في الربع الثالث من عام 2021 بعد طفرة مدفوعة باتجاه العمل المنزلي المتسارع بسبب جائحة فيروس كورونا.



وفي الشهور الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، شهدت الشركة ارتفاعا في إجمالى عائداتها بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 05ر1 مليار دولار، وفقا لما ذكرته الشركة يوم الاثنين بعد إغلاق سوق الأسهم الامريكية .



وفي الربع الثاني، بلغت قفزة الإيرادات 54% بينما بلغت 191% في الربع الأول.



وعلى الرغم من تباطؤ النمو، واصلت الشركة تسجيل أرباح جيدة. وفي الربع الثالث، زاد صافي الربح بأكثر من 70% ليصل إلى 340.3 مليون دولار.



وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إريك يوان: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تتراوح إجمالي الايرادات معنهاية العام بين 4.079 و4.081 مليار (دولار)".



وأضاف: "نحن في طريقنا إلى أن نصبح منصة لا غنى عنها للشركات والأفراد والمطورين للتواصل والتعاون والبناء في عالم العمل الهجين المرن".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.