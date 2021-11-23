أمريكا تحذر من السفر إلى ألمانيا بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلدين.



و رفعت المراكز الأمريكية مستوى التحذير بالنسبة للبلدين إلى "المستوى الرابع: مرتفع للغاية"، داعية الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى هناك.



و بشكل منفصل، خفضت المراكز تحذيراتها بشأن السفر المتعلقة بكوفيد-19 إلى كل من إسرائيل وأوروبا والجزر العذراء الأمريكية وكوراكاو وجوادلوب إلى "المستوى الثالث: منخفض" من المستوى الرابع.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين