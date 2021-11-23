الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تؤيد مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استئصال الفقر من المناطق الريفية

الفقر
الفقر

عبَّرت الهند عن تأييدها لمشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استئصال الفقر من المناطق الريفية حتى يمكن تنفيذ أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.


وقالت سنيها دوبي سكرتير أول البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة - في معرض بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن - إن "استئصال الفقر من المناطق الريفية لتنفيذ أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة أمر هام وضرورى بالنسبة للهند".


وأضافت الدبلوماسية الهندية أن الهند تنفذ استراتيجية شاملة للتنمية من أجل استئصال الفقر من خلال تسريع النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن بلادها تمكنت من انتشال الملايين من الفقر خلال الأعوام العشرة الماضية.


وعلى صعيد آخ ، ذكرت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليوناً و518 ألفا و901 حالة.

 

وأوضحت الوزارة- وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه تم تسجيل 249 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفاً و911 حالة، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونًا و934 ألفًا و547 شخصًا، عقب تعافي 12 ألفًا و510 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وكانت أعلنت ​الهند​ السماح للسائحين الأجانب الذين تم ​تطعيمهم تطعيما كاملا بدخول البلاد في رحلات تجارية منتظمة، في أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​.

 

ويشترط على السائحين الذين يدخلون الهند أن يكونوا قد خضعوا لتطعيم كامل، كما يجب عليهم اتباع جميع بروتوكولات كورونا كوفيد- 19، وأن يكون اختبار الفيروس سلبيًا بالنسبة لهم في غضون 72 ساعة من رحلتهم، وفقًا لوزارة الصحة. 

 

كما سيحتاج الكثيرون أيضًا إلى الخضوع لاختبار كوفيد-19 بعد الوصول إلى ​المطار​ الهندي.

 

غير أن المسافرين من الدول التي لديها اتفاقيات مع الهند للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، مثل ​الولايات المتحدة​ و​المملكة المتحدة​ والعديد من الدول الأوروبية، يمكنهم مغادرة المطار دون الخضوع لاختبار كورونا.

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وائل لطفى

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