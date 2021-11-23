وفاة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات التلفزيون المصرى

توفيت الإعلامية هدي شبانة، كبيرة المذيعات بالتلفزيون المصري، لتكون الإعلامية الرابعة التي يغيبها الموت في أسبوع، بعد رحيل الإعلاميات بالتلفزيون أسماء مصطفى، ومها حسني، وشيرين الدويك.

وأعلن عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة، نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إذ كتب: «توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر غدا في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير»

ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، على أن تتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.