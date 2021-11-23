مساعد وزير الخارجية يًسلم مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنين المتوفين بالخارج

سلّم السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنين المتوفين في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية أن قنصلية جمهورية مصر العربية في الرياض نجحت في التوصل إلى حل ودي مع أحد البنوك في الرياض لسداد مستحقات مواطن مصري كان يعمل بالبنك وتوفى بالرياض، حيث دعا السفير صلاح الدين عبد الصادق زوجة المرحوم وكيلةً عن ورثته لتسليمها الشيك الوارد من البنك بمستحقات الزوج، وذلك فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المصريين في الخارج.

وقدَّم السفير صلاح الدين عبد الصادق مواساته لزوجة المرحوم في وفاة زوجها، مؤكدًا أن وزارة الخارجية لا تألو جهداً في رعاية مصالح المواطنين المصريين في الخارج.

وأشاد بتعاون سلطات المملكة العربية السعودية واستجابتها للطلبات الواردة إليها بشأن مصالح ومستحقات المواطنين المصريين.

وثمَّنت زوجة المواطن المصرى التي حضرت إلى مقر الخارجية دور الوزارة في رعاية مصالح المصريين في الخارج والاهتمام بشئونهم.