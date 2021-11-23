مصر تحتل المركز الثانى كأفضل وجهة للغوص لعام 2021

احتلت مصر المرتبة الثانية كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2021، وفقًا للاستفتاء السنوى لمجلة "دايف ترافل" البريطانية إحدى أشهر المجلات العالمية للغوص، عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا للمجلة، فقد حافظت مصر على المركز الثاني في قائمة أفضل وجهات للغوص منذ عام 2019، بنسبة أكبر بكثير من الأصوات مقارنة بأي وقت آخر في الماضي، بعد إندونيسيا التي فازت بالمركز الأول، بعدما تنافست مع 108 وجهات أخرى للغوص.



تابعت المجلة: لقد حصلت مصر على أقل بقليل من 17 في المائة من إجمالي الأصوات، أي أكثر من نصف إندونيسيا البالغة 30 في المائة.

ووفقا للمجلة، يعتبر نجاح مصر هذا العام مميز للغاية لاسيما مع تفشي جائحة كورونا، حيث تضرر قطاع السياحة في مصر على مدار السنوات الأربع الماضية ووفقا للمجلة فإن السياح يفضلون مصر و يعودون إليها عامًا بعد عام لاسيما مناطق الغوص الساخنة في شرم الشيخ والغردقة ودهب ومرسى علم - بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مسارات الرحلات الممتازة تحديدا في البحر الأحمر.

وتابعت المجلة: مصر وجهة مفضلة ومثيرة لمحبي الغوص حول العالم حيث تعتبر الشواطئ المصرية مثالية لمحبي الغوص بدءا من المبتدئين وصولا إلى المتمرسين.

وتتمتع مصر بوجود شواطئ ذات تيارات هادئة تصلح للمبتدئين وشواطئ تتميز أمواجها بالعنف التي تصلح للمتمرسين.

وفي سياق متصل، قالت وكالة “شينخوا” الصينية، إن الغردقة في مصر باتت وجهة سياحية مفضلة للكثيرين.

وتابعت الوكالة الصينية: “لقد اكتسب متحف الأحياء المائية بالغردقة شعبية وشهرة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة الماضية ما جعله وجهة سياحية رئيسية لاسيما وهو يضم أكثر من 20 حوضًا للأسماك تضم أنواعًا مختلفة من أسماك البحر الأحمر بما في ذلك أسماك القرش، بالإضافة إلى نفق زجاجي بطول 24 مترًا تحت الماء”.