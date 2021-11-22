تضاعف استثمارات المحافظات ومناقشة قانون التخطيط.. حصاد زارة التخطيط خلال اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية..

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا صباح اليوم، لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الاصول، ‏وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.

https://www.dostor.org/3633438

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة ضاعفت حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظات بنسبة 450% خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى ضخ ما يقارب 900 مليار جنيه في خلال 3 سنوات لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى والتى تغطى أكثر من نصف سكان الجمهورية.

وأشارت السعيد إلى أن توزيع الاستثمارات بين محافظات الجمهورية يتم وفق معادلة تمويلية تحددها وزارتا التخطيط والتنمية المحلية بناءًا على عدة مؤشرات من بينها مساحة المحافظة ومعدلات الفقر والبطالة وإتاحة الخدمات وغيرها من المؤشرات التى يتيحها جهاز التعبئة والإحصاء بهدف سد الفجوات التنموية وتحقيق عدالة تنموية إقلمية متوازنة.

https://www.dostor.org/3634007

وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من عرض العروض الاستثمارية التى تلقاها الصندوق السيادى لإدارة واستغلال مبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة على رئيس الجمهورية، مضيفة أنه من المقرر إتمام التعاقد مع التحالف الفائز قبل نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

https://www.dostor.org/3634003

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

https://www.dostor.org/3633914



وناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

https://www.dostor.org/3633882

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عموماً، وذلك خلال اليوم الثاني من مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

https://www.dostor.org/3633892