الإثنين 22 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بينها جوجل وآبل وفيسبوك.. روسيا تلزم 13 شركة كبرى بفتح مكاتب لها بالبلاد

جوجل وآبل
جوجل وآبل

أفاد الإعلام الروسي، بأن السلطات الروسية وضعت قائمة تلزم فيها 13 شركة تكنولوجية كبرى، بفتح مكاتب لها في روسيا، بموجب القانون الجديد الذي تبناه الرئيس فلاديمير بوتين هذا العام؛ لضبط نشاط الجهات الأجنبية على الإنترنت.

وبحسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم، فقد نشرت القائمة على موقع الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات والتقنيات المعلوماتية (روس كوم نادزور)، وتضم 13 شركة أجنبية، تمتلك 22 موقعا أو منصة على الإنترنت.

وشملت القائمة شركات  "جوجل" و"آبل" و"ميتا بلاتفورمس" ("فيسبوك" سابقا) و"تويتر" و"تيك توك" و"تلجرام" و"زوم" و"فايبر" و"لايكمي" و"سبوتيفاي" "ديسكورد" و"بينتيريست" و"تويتش".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع في الصيف الماضي قانون "ضبط نشاط الجهات الأجنبية في شبكة الإنترنت للاتصالات على أراضي روسيا الاتحادية".

وفي الثلث الأخير من أكتوبر الماضي، أكد الرئيس الروسي أن قانون العملاء الأجانب ينظم الحصول على التمويل من الخارج وفقا للتشريعات الروسية، التي لا تحظر هذا التمويل.

وقال في معرض رده على سؤال بهذا الشأن: "الأمر فقط هو أن هذه الأموال التي يتم تلقيها من خلف الحواجز وعبر الأفق، يجب ترسيمها. والمجتمع الروسي يجب أن يكون على علم بمصدرها وغايتها".

ووعد بوتين بدراسة "المعايير الغامضة" في قانون العملاء الأجانب الساري في البلاد.

وينص القانون على أن جميع الشركات التكنولوجية الأجنبية التي تمتلك مواقع يتجاوز عدد روادها الـ500 ألف مستخدم يوميا، يجب أن تفتح مكاتب أو ممثليات لها في روسيا للتعامل رسميا مع السلطات الروسية.

كما ينص القانون المشار إليه فرض على أي جهة وطنية أو أجنبية في روسيا تتلقى تمويلها من الخارج، التصريح بمصادر أموالها وغاياتها، وتسجيل الجهات المتلقية لدى الأجهزة الرسمية والضريبية الروسية.

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وائل لطفى

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