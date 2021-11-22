الأوقاف تكشف حقيقة القبض على موظف بحوزته عملات أثرية فى الشرقية

كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تداوله بعض المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى حول القبض على أحد موظفيها بمحافظة الشرقية وبحوزته عملات من العصر اليوناني، وأكدت فى بيان لها: "الواقعة لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه بشأن ما نشر على بعض المواقع بعنوان:"حبس موظف بالأوقاف عثر بحوزته على 201 عملة من العصر اليوناني بالشرقية"، أفادت مديرية أوقاف القليوبية أن الموظف المذكور كان يعمل مؤذنًا، وتم إنهاء خدمته بتاريخ 3 أغسطس الماضي، ولا علاقة له بالأوقاف.