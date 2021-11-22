العاهلان البحريني والأردنى يبحثان مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تضامن البحرين والأردن في جهودهما في الحرب على الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، معربًا عن الشكر والتقدير لمواقف الأردن الداعمة للبحرين لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتنسيق الجهود المشتركة لمحاربة هذه الآفة.



واستعرضا، خلال جلسة المباحثات التي عقدها ملك البحرين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالمنامة، الذي بدأ زيارته اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حيث أكدا على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين، مشددين على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.



وأعرب العاهلان عن الارتياح لمستوى التبادل التجاري، وما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين من تقدم ونمو.



ونوها بأهمية التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره، موجها الشكر للأردن على التسهيلات التي قدمتها لسفارة البحرين في عمّان، والتي سهلت إجراءات عودة المواطنين والطلبة البحرينيين إلى بلادهم.



وناقشا خلال اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، ودعم الأردن جهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.



وأكدا ضرورة العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شئون المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاستقرار، مشددين على أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين لتثبيت أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي من أي تهديدات تؤثر في حركة التجارة العالمية.



وفى السياق، أعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره لأخيه العاهل البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين.